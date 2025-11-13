Um investigador da Universidade de Coimbra (UC) conquistou o Prémio Internacional Global 3Rs 2025, na categoria Europa, África e Médio Oriente, que reconhece a ética no uso de animais em laboratório na sua investigação.

O investigador principal do Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento Alessio Vagnoni vai receber 10 mil dólares para prosseguir com investigações orientadas para a substituição, a redução e o refinamento do uso de animais na ciência.

“Refletir sobre o impacto ético da investigação é fundamental para uma ciência de qualidade. Essa reflexão influencia a perceção pública da experimentação animal e apoia a criação de políticas que promovam os princípios dos 3Rs”, sublinhou o investigador, em comunicado da UC.