Coimbra

Investigação liderada pela UC reúne novos dados sobre morte celular em doença neurodegenerativa

09 de dezembro de 2025 às 12 h06
DR

Investigadores internacionais, liderados pela Universidade de Coimbra (UC), descobriram novas informações sobre a morte celular na doença de Batten, uma patologia neurodegenerativa rara, fatal e sem cura, que afeta maioritariamente crianças e jovens adultos.

A forma mais comum da doença está associada a mutações no gene que codifica uma proteína chamada batenina e o estudo revelou o papel crucial desta proteína durante a sinalização envolvida na morte celular.

Agora, a investigação “abre portas à identificação de novos alvos terapêuticos para uma doença ainda sem cura” que, à escala mundial, afeta “cerca de um em cada 100 mil nascimentos”, afirmou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Autoria de:

Agência Lusa

