Investigadores internacionais, liderados pela Universidade de Coimbra (UC), descobriram novas informações sobre a morte celular na doença de Batten, uma patologia neurodegenerativa rara, fatal e sem cura, que afeta maioritariamente crianças e jovens adultos.

A forma mais comum da doença está associada a mutações no gene que codifica uma proteína chamada batenina e o estudo revelou o papel crucial desta proteína durante a sinalização envolvida na morte celular.

Agora, a investigação “abre portas à identificação de novos alvos terapêuticos para uma doença ainda sem cura” que, à escala mundial, afeta “cerca de um em cada 100 mil nascimentos”, afirmou hoje a UC, num comunicado enviado à agência Lusa.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (10/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS