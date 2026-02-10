diario as beiras
Coimbra

Inundações em Eiras no concelho de Coimbra afetaram sete habitações

10 de fevereiro de 2026 às 18 h01
DB/Ana Catarina Ferreira

A ribeira de Eiras, em Coimbra, galgou hoje as margens, afetando sete habitações, sem causar desalojados, disse à Lusa o presidente da União de Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades.

“Tínhamos tido o colapso de uma ponte e, entretanto, tivemos uma barreira que caiu e que trouxe uma série de detritos que veio a bater neste colapso desta ponte, criando uma inundação. A ribeira acabou por galgar a margem”, afirmou Luís Correia.

O autarca adiantou que foi necessário “partir o bordo da estrada para o rio”, para que este pudesse “voltar ao seu normal curso”, sendo que há ainda preocupações com uma parte da habitação que está localizada junto à ponte.

Autoria de:

Agência Lusa

