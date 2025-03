Interrupção de trânsito rodoviário a norte da Estação de Coimbra B na próxima quarta-feira

As obras do troço urbano do Metrobus Portagem – Coimbra-B, a cargo da Infraestruturas de Portugal, vão obrigar a proceder a uma interrupção de trânsito temporário na rua Manuel Almeida e Sousa – a norte da Estação de Coimbra-B, desde a estação e até ao cruzamento com a rua Coronel Júlio Veiga Simão. A Metro Mondego refere que é “indispensável à execução em segurança dos trabalhos que vão decorrer entre as 09H00 e as 17H00 de19 de março (quarta-feira)”.

Este corte é justificado pela necessidade de conclusão dos trabalhos iniciados a 5 de março, referentes à execução das juntas de dilatação no Pontão do Gorgulão, mantendo-se o mesmo desvio de trânsito. A circulação pedonal não será afetada, mas o trânsito deverá ser efetuado pela Estrada de Eiras e pela rua de ligação desta à Rua Manuel Almeida e Sousa, junto ao supermercado Lidl.