Instituto Politécnico de Coimbra obtém patente nacional na indústria alimentar

O Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) obteve a patente nacional para um dispositivo que permite a aplicação de gordura alimentar no estado sólido de forma prática, segura e higiénica.

Este dispositivo, desenvolvido pelos investigadores do Laboratório de Biomecânica Aplicada do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra (ISEC-IPC), quer promover melhores práticas de higiene e segurança na preparação de alimentos e oferecer uma solução para a redução de desperdício alimentar, garantindo a qualidade da gordura alimentar.

O “Dispositivo Barrador de Gordura Alimentar no Estado Sólido” foi concebido por uma equipa multidisciplinar composta por Luís Roseiro, Marco Silva, Pedro Amaro e Vítor Maranha, do Instituto Superior de Engenharia (ISEC), e por Pedro Maia, da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), que combinou valências nas áreas da Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrotécnica e Design Industrial.

“A invenção surge da identificação de uma necessidade associada a uma tarefa quotidiana, que envolve o ato de espalhar gordura em alimentos. Com um design funcional e ergonómico, adapta-se a qualquer utilizador, mesmo com limitações de mobilidade na mão, facilitando o manuseamento seguro e otimizado da gordura alimentar”, explicou Luís Roseiro, investigador responsável por este trabalho e professor coordenador no IPC.

Para Sara Proença, diretora do INOPOL Academia de Empreendedorismo do Politécnico de Coimbra, a obtenção desta patente “reflete o compromisso contínuo do IPC com a transformação do conhecimento científico e tecnológico em soluções inovadoras, promovendo a ligação entre a investigação aplicada e as necessidades reais da sociedade e da indústria”.