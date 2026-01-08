O Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, e o Instituto Superior Técnico, em Lisboa, vão gerir dois novos centros do programa da Agência Espacial Europeia (ESA), revelou hoje a Agência Espacial Portuguesa (Portugal Space).

“Nos próximos três anos, o programa de incubação da Agência Espacial Europeia (ESA BIC) será implementado em Portugal por dois consórcios liderados pelo Instituto Pedro Nunes (IPN) e pelo Instituto Superior Técnico (IST)”, avança a Portugal Space numa nota enviada à Lusa.

O IPN estará responsável pelo ESA BIC Centro+, enquanto que o Técnico coordenará o ESA BIC Tagus+, enquanto

