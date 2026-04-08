Instituto de Medicina Legal está a fazer a identificação dos dois corpos carbonizados do acidente em Coimbra
Os corpos dos dois ocupantes do automóvel que faleceram no acidente desta madrugada junto ao prédio n.º 15 da avenida Sá da Bandeira, em Coimbra, estão a ser identificados no Instituto de Medicina Legal, sendo oriundos da zona de Condeixa-a-Nova. Com idades a rondar os 20 anos, são as vítimas do despiste seguido de incêndio, que deflagou em consequência de embate numa conduta de gás instalada no passeio. Desde o momento do acidente que a circulação automóvel está interrompida.
Do embate resultaram ainda três feridos, dois em estado grave – que são mulheres, com cerca de 30 anos e que estavam no edifício – e um ocupante da viatura que conseguiu pelo seu próprio pé, antes da deflagração, que foi quase imediata e se propagou ao prédio, de r/c e 1.º andar, com águas furtadas, de onde foram retiradas as duas mulheres feridas.
A operação de remoção da vítimas mortais ficou concluída cerca das 11H00. Estiveram no local 45 operacionais com 18 viaturas, entre bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e de Brasfemes, bem como oito elementos do INEM com quatro viaturas, um ambulância da Cruz Vermelha com dois operacionais, e sete elementos da PSP com três viaturas.