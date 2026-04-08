Coimbra

Instituto de Medicina Legal está a fazer a identificação dos dois corpos carbonizados do acidente em Coimbra

08 de abril de 2026 às 12 h00
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Operações de socorro, remoção dos cadáveres e extinção do incêndio provocado pelo acidente durou toda a manhã | Foto: Ana Catarina Ferreira

Os corpos dos dois ocupantes do automóvel que faleceram no acidente desta madrugada junto ao prédio n.º 15 da avenida Sá da Bandeira, em Coimbra, estão a ser identificados no Instituto de Medicina Legal, sendo oriundos da zona de Condeixa-a-Nova. Com idades a rondar os 20 anos, são as vítimas do despiste seguido de incêndio, que deflagou em consequência de embate numa conduta de gás instalada no passeio. Desde o momento do acidente que a circulação automóvel está interrompida.

Do embate resultaram ainda três feridos, dois em estado grave – que são mulheres, com cerca de 30 anos e que estavam no edifício – e um ocupante da viatura que conseguiu pelo seu próprio pé, antes da deflagração, que foi quase imediata e se propagou ao prédio, de r/c e 1.º andar, com águas furtadas, de onde foram retiradas as duas mulheres feridas.

A operação de remoção da vítimas mortais ficou concluída cerca das 11H00. Estiveram no local 45 operacionais com 18 viaturas, entre bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra e de Brasfemes, bem como oito elementos do INEM com quatro viaturas, um ambulância da Cruz Vermelha com dois operacionais, e sete elementos da PSP com três viaturas.

Texto de:António Rosado

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