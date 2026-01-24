diario as beiras
Instituto de formação profissional de Coimbra ITAP muda-se para a Novotecna em fevereiro

24 de janeiro de 2026 às 13 h30
Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Miguel Antunes, esclareceu que a mudança prende-se por decisão do proprietário do espaço na Casa Branca

A comunidade académica do ITAP vai mudar-se até ao final do próximo mês para o edifício da Novotecna (Associação para o Desenvolvimento Tecnológico), no bairro do Loreto, zona norte de Coimbra.
Ao DIÁRIO AS BEIRAS, o vice-presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Miguel Antunes, esclareceu que a mudança prende-se por decisão do proprietário do espaço na Casa Branca.
“A deslocalização é necessária, o proprietário do espaço onde o ITAP está localizado tem outros planos. Já tinha havido uma sinalização há muito tempo de que era necessário fazer esta deslocalização. Isto acabou por cair-nos, como uma surpresa amarga, no colo, porque este assunto devia ter sido resolvido nos últimos três anos”, revelou o vice-presidente, criticando a forma como antigo executivo municipal tratou do assunto.
“Não tínhamos qualquer tipo de histórico. Esta forma de trabalhar sem histórico documental tem sido recorrente em alguns dos assuntos em que estamos a pegar. Na minha opinião, não houve diligência necessária para uma situação destas e agora estamos a apanhar isto como uma urgência”, vincou.

