Infância vulnerável é um dos temas em debate no Congresso de Psicologia em Coimbra

A cidade de Coimbra volta a receber, em novembro, um evento que aborda “o que de melhor se faz em ciência” no campo da psicologia, a nível mundial, iniciativa que promoverá o primeiro encontro internacional dedicado às infâncias vulneráveis.

A nona edição do Congresso Internacional Conversas de Psicologia vai decorrer nos dias 04 e 05 de novembro, no Auditório da Reitoria da Universidade de Coimbra, mas também em formato ‘online’, com a presença de 23 oradores principais, de sete países, e uma feira de psicologia com 20 stands, revelou na manhã de hoje o presidente da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, Vítor Nuno Anjos.

O evento será ainda marcado pela atribuição do Prémio Carreira, este ano a distinguir Horácio Firmino, diretor do Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria da Unidade Local de Saúde de Coimbra, “por todo o trabalho que fez em prol da saúde mental”.

O galardoado “fundou, em Portugal, o sistema de medicina integrada, que engloba os psicólogos nas equipas”, sublinhou Vítor Nuno Anjos.

Uma das novidades desta edição é o encontro internacional voltado para a temática das infâncias vulneráveis, na manhã do dia 05 de novembro, que contará com oradores como o juiz Paulo Guerra.

Oriundos de quatro países, os oradores passam pela justiça, psicologia e educação social, trazendo temas como a adoção internacional e a empregabilidade de jovens que cresceram em casas de acolhimento.

“Esta é uma forma muito interessante de ter profissionais, alunos e a sociedade em geral a refletir sobre infâncias vulneráveis”, apontou o presidente da Plataforma de Apoio a Jovens (Ex)acolhidos (Paje) e responsável pelo ‘meeting’ internacional, João Pedro Gaspar.

Após ter decorrido pela última vez em 2021, em formato ‘online’, o congresso retorna no modelo híbrido, com a expectativa de alcançar mil participantes, ao longo de dias em que se irá debater desde a sexualidade até a compaixão, passando pela terapia de última geração.

Entre os palestrantes, de três continentes, estão as portuguesas Sara Crispin, Ana Lacerda, Cátia Arnaut e Rita Gama Ferreira, a australiana Tamar Black, o brasileiro Luciano Vilaça e o espanhol Deibe Fernández-Simo.

O congresso irá levar a Coimbra “a ciência social, de uma forma desconstruída, mas científica”, acrescentou Vítor Nuno Anjos.

O responsável explicou ainda que estará aberta a submissão de trabalhos para ‘posters’ e comunicação livre.

No dia 03 de novembro, está também programado um pré-congresso, com um conjunto de atividades pela cidade, incluindo uma visita à Paje e à equitação terapêutica da Escola Superior Agrária de Coimbra, bem como ‘workshops’.

Segundo o presidente da Associação Portuguesa Conversas de Psicologia, estão abertas 12 vagas para comunicações livres.

As inscrições para o Congresso Internacional Conversas de Psicologia, este ano subordinado ao tema “Ciência e Relação: Conexão que Transforma”, podem ser feitas ‘online’.