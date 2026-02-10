Tomar o pulso ao funcionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra – num momento em que grande parte dos concelhos da região Centro ainda estão sob situação de calamidade – foi o objetivo de uma deslocação a Coimbra, ontem à tarde, da ministra da Saúde Ana Paula Martins.

Com uma agenda do dia à margem da comunicação social, a governante chegou às instalações do INEM (na Estrada de Eiras) um pouco depois das 17H00, já com a reunião a decorrer entre o diretor nacional do INEM, Luís Mendes Cabral (no cargo desde o passado 4 de novembro), e a presidente do Município de Coimbra, Ana Abrunhosa.

Ana Paula Martins visitou depois as instalações e a operacionalidade dos serviços CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) e seguiu para os Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), para uma reunião com o novo diretor, Francisco Maio Matos, em que também participou Ana Abrunhosa. Ambas as assessorias de imprensa das instituições com que a ministra reuniu informaram à reportagem do DIÁRIO AS BEIRAS que a governante não prestaria declarações no final.

