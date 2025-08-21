Incêndios: Proteção Civil regista 59 novos fogos sendo Piódão e Castelo Rodrigo os mais preocupantes

A Proteção Civil registou hoje 59 novos focos de incêndios rurais, empenhando 2.258 operacionais, e destacou que, durante a tarde, existiram duas ocorrências de maior preocupação, as do Piódão e de Figueira de Castelo Rodrigo.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, Mário Silvestre, entre as 00:00 e as 17:00 registaram-se “59 ocorrências, seis das quais durante o período noturno”, e nas ocorrências ativas estavam “empenhados 2.258 operacionais, 711 veículos e 38 meios aéreos”.

“No dia de ontem [quarta-feira], registámos 87 ocorrências, 83 das quais ficaram em resolução durante os primeiros 90 minutos e resultando daqui uma taxa de concretização e de sucesso deste ataque inicial de 95,4%”, avançou.

No ponto de situação na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide (Oeiras, distrito de Lisboa), pelas 19:00, Mário Silvestre avançou que, nessa altura, existiam “duas ocorrências que [apresentavam] maior preocupação”, nomeadamente a de Piódão, no concelho de Arganil (que se estendeu para além do concelho), com “uma área ardida bastante extensa, com um perímetro de incêndio a rondar neste momento os 290 quilómetros”.

“Portanto, é um trabalho difícil, árduo, de consolidação de muitos pontos quentes e com resolução de muitas zonas de incêndio que vão dando muito trabalho aos operacionais que estão no local”, salientou o comandante nacional.

A expansão deste incêndio durante o dia de hoje “foi bastante mais reduzida do que nos dias anteriores”, o que “leva a chegar a esta hora com um incêndio, embora ativo, muito mais estável e com muito trabalho para as próximas horas”, acrescentou.

Prevê-se uma noite “com uma situação mais favorável para o combate”.

O outro grande incêndio em curso é o de Figueira de Castelo Rodrigo, onde “estão empenhados 1.861 operacionais, com 620 veículos e 25 meios aéreos”.

“À hora da recolha dos dados, estava também em curso o incêndio em Portel, que entretanto já entrou em fase de resolução”, referiu.

O responsável operacional destacou que no incêndio em curso em Figueira Castelo de Rodrigo “um veículo dos Bombeiros Voluntários de Pinhel foi apanhado pelas chamas, resultando deste acidente um ferido grave transportado pelo helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica ao Hospital de Coimbra”.

Mário Silvestre, em nome da ANEPC e de todos os combatentes “que continuam a lutar ferozmente contra estes incêndios”, endereçou “um forte abraço a este operacional, desejando-lhe as rápidas melhoras”, assim como a toda a família e aos operacionais que o acompanhavam.

Em conclusão, vigilância e resolução, a ANEPC contabilizava 56 ocorrências que estavam a empenhar 1.801 operacionais, 546 veículos e 14 meios aéreos.

Além do ferido grave, receberam assistência hospitalar mais dois operacionais e um civil.

O comandante nacional referiu que “o estado de prontidão especial irá manter-se no seu nível quatro [máximo]” até sexta-feira, e “será reavaliado nesse dia” qual o nível do estado de prontidão do dispositivo de combate a incêndios rurais.

Encontram-se ainda ativos os planos distritais de Emergência e Proteção Civil de Coimbra, Guarda e Castelo Branco, e os planos municipais de Trancoso, Oliveira do Hospital, Arganil, Aguiar da Beira, Lousã, Castelo Branco, Seia, Pampilhosa da Serra, Guarda, Covilhã e Fundão.

“Ontem [quarta-feira] chegou o [helicóptero] Super Puma francês, que já está em trabalhos durante o dia de hoje, e amanhã, previsivelmente, chegarão dois Canadair provenientes da Grécia”, confirmou Mário Silvestre.

Em relação aos próximos dias, o comandante nacional adiantou que as previsões apontam para “um agravamento das condições meteorológicas de sexta-feira para sábado” e, “dentro daquilo que será o padrão do número de ocorrências”, espera-se “mais um fim de semana de muito trabalho para todo o dispositivo”.

“O vento, neste momento, apresenta-se como o fator determinante no combate a incêndios, aquele que mais influência tem”, considerou Mário Silvestre, sublinhando que nas zonas de serra os ventos locais “dificultam também bastante o combate”, como na quarta-feira, em que “foram registados ventos na casa dos 70 quilómetros/hora, que dificultaram bastante o combate aos incêndios na fase final do dia”.