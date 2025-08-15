diario as beiras
Incêndios: Concentração motard de Góis cancelada – GNR

15 de agosto às 14 h39
Arquivo- Incêndio em Arganil

A concentração motard de Góis, no interior do distrito de Coimbra, que começou na quinta-feira e deveria decorrer até domingo, vai ser cancelada devido aos incêndios florestais que lavram naquela região, disse fonte da GNR.

“Vai haver o cancelamento do evento”, adiantou fonte do comando territorial da GNR de Coimbra sobre a iniciativa anual que reunia cerca de 20 mil pessoas em Góis, concelho localizado entre os municípios da Lousã e de Arganil, onde lavram incêndios florestais de grande dimensão.

De acordo com a mesma fonte, foi dada ordem de evacuação do recinto da concentração, onde estavam milhares de motociclistas.

Entretanto, numa publicação na rede social Facebook, o Moto Clube de Góis, promotor da concentração, indicava, cerca das 12H00, que os motociclistas que desejassem sair do município o fizessem em direção a norte, pela estrada nacional 2, evitando a estrada nacional 342, em direção à Lousã, cuja circulação está condicionada.

Numa publicação anterior, na manhã de hoje, os organizadores avisavam que as inscrições tinham esgotado.

Por estes dias eram esperados em Góis participantes de duas dezenas de países, para um evento que reunia 120 expositores e cujo cartaz musical incluía atuações dos Xutos & Pontapés, The Gift, Karetus, ou Peste & Sida, entre outros.

Agência Lusa

1 Comentário

  1. José Almeida diz:
    15 de Agosto, 2025 às 14:49

    Boa tarde.
    Mais uma das várias festas canceladas devido aos fogos e muito bem o que é normal, bem como é normal a “festa do Pontal”…. Irresponsabilidade e falta de vergonha.

    Responder

20 de agosto

17 de agosto às 15h57

Incêndios: Autarca de Góis diz que fogo está praticamente controlado no concelho

17 de agosto às 11h08

Incêndios: Góis com esperança que fogo "fique resolvido o mais rápido possível" – autarca

16 de agosto às 15h59

Combate em Góis concentrado em Aigra Nova para evitar progressão pela serra

20 de agosto às 19h48

22 pessoas condenadas por incêndio estão em casa com pulseira eletrónica nos meses de maior calor

20 de agosto às 17h04

Acidente no IP3 em Tondela provocou um morto e 31 feridos ligeiros

20 de agosto às 16h26

Incêndios: Turismo do Centro diz que visitantes estão a cancelar ou adiar viagens à região

