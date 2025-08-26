diario as beiras
Incêndios: Cerca de 60 concelhos em perigo máximo de incêndio

26 de agosto às 08 h59
Cerca de 60 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre e Santarém estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade matinal no litoral norte e centro, vento forte na faixa costeira e nas terras altas, pequena descida da temperatura máxima no interior e pequena subida no sotavento algarvio e agitação marítima forte na costa ocidental.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Viana do Castelo, Bragança, Vila Real e Braga) e os 19 (em Faro e Castelo Branco) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 36 (em Castelo Branco).

