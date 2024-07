Inaugurados dois c de biorresíduos de 13,7 ME no Planalto Beirão

A ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, inaugurou hoje no Planalto Beirão dois projetos de transformação de biorresíduos, com capacidade para 65 mil toneladas ao ano, no valor de 13,7 milhões de euros (ME).

“Isto é um exemplo a seguir pelas outras regiões. Tenho de dar os parabéns, estão a fazer um grande esforço e estão a contribuir para tenros melhores indicadores, mas nem todas as regiões estão a fazer o mesmo”, destacou a ministra.

Maria da Graça Carvalho acrescentou que são precisos “mais municípios a seguirem o exemplo desta região” do Planalto Beirão, com sede em Tondela, que integra 19 municípios dos distritos de Viseu, Coimbra e Guarda.

A governante falava aos jornalistas antes da inauguração de dois projetos, de um conjunto de três, financiados por fundos europeus, no âmbito do programa Portugal 2020, entre 2016 e 2023, num total de 32 ME, financiados em 24,4 ME.

O primeiro projeto era da associação do Planalto Beirão, de 18,3 ME, financiado em 15 ME, está já em funcionamento. Os outros dois, hoje inaugurados, são da responsabilidade da Ecobeirão, empresa intermunicipal de gestão de resíduos urbanos do Planalto Beirão, num valor total de 13,7 ME, financiados em 9,4 ME.

“O primeiro, foi bastante ambicioso e abrangente. Foi destinado ao aumento de reciclagem de resíduos com os três fluxos multimateriais [papelão, plástico e vidro]”, destacou a responsável pela autoridade de gestão dos fundos europeus através do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).

Helena Pinheiro Azevedo adiantou que este projeto do Planalto Beirão tinha como “objetivo o de atingir cerca de 40 mil toneladas ao ano de capacidade adicional de reciclagem”.

Os outros, mas “todos eles muitíssimo importantes”, são da responsabilidade do Ecobeirão e o primeiro é “destinado à implementação da linha de preparação de combustíveis derivados de resíduos”, com “uma capacidade instalada de 50 mil toneladas ao ano”.

“É um projeto muito importante para evitar a deposição em aterro de materiais rejeitos nos recicláveis” e, neste sentido, Helena Pinheiro Azevedo considerou ser um projeto “com grande potencial, em termos de benefícios ambientais, energéticos e económicos”.

O segundo projeto, conforme descreveu Helena Pinheiro Azevedo, na sessão de inauguração, “visou o aumento da capacidade instalada na unidade de tratamento mecânico e biológico”.

Isto, acrescentou, “através da implementação de uma linha dedicada, de tratamento mecânico e um parque de compostagens para a valorização de resíduos recolhidos seletivamente nos 19 municípios” abrangidos pelo Planalto Beirão.

Integram a Associação do Planalto Beirão os municípios de Aguiar da Beira, Gouveia e Seia (distrito da Guarda) e de Oliveira do Hospital e Tábua (distrito de Coimbra).

Do distrito de Viseu fazem parte os concelhos de Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Mortágua, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.

A ministra do Ambiente também inaugurou hoje outras duas obras. A requalificação do sistema de Tondela Norte, um investimento de 2,9 ME, que permite substituir quatro “pequenas ETAR [estações de tratamento de água residuais]”.

Em Vouzela, igualmente no distrito de Viseu, inaugurou a requalificação, num investimento de 745 mil euros, do rio Zela, Alfusqueiro e ribeira de Nogueira, numa extensão de 18 quilómetros, que permite escoamento de linhas de água, plantar 11.500 árvores e recuperar cerca de 3,5 quilómetros de trilhos.