Inaugurações na cidade e em Maiorca

Figueirenses “ganham” piscina coberta e maiorquenses nova sede da junta

Foram inauguradas ontem a primeira piscina municipal coberta da cidade e as novas instalações da Junta de Freguesia de Maiorca, ambas cerimónias presididas pelo presidente da Câmara da Figueira da Foz, Santana Lopes.

A primeira obra a ser inaugurada foi a piscina coberta, no Edifício Portugal, no Bairro Novo. Cerca de uma hora depois, foi a vez da nova sede da autarquia maiorquense.

Na inauguração do equipamento municipal, que além de piscina tem ginásio, squash e, em breve, sauna, Santana Lopes frisou que “a piscina não nasce para fazer concorrência a outros espaços” existentes na cidade. Por outro lado, admitiu que poderá abrir também ao domingo.

