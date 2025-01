Imobiliária Prabitar assinala 43 anos de rigor e confiança

A Prabitar, sociedade de mediação imobiliária com sede em Coimbra, completou ontem 43 anos de existência. Com sete lojas, quatro delas em Coimbra e as restantes em Aveiro, Lousã e Figueira da Foz, a Prabitar afirma-se por “um posicionamento de futuro, com uma matriz assente na confiança, profissionalismo, rigor e conhecimento do mercado”.

Quem o diz é a gerente da empresa, Marta Rio-Torto, que acrescenta o conceito “Prabitar, a garantia de um nome”.

A responsável sublinha que “é mais do que um slogan, é uma meta, sempre presente, na nossa forma de estar. Uma compra e venda mediada pela Prabitar será sempre uma garantia de qualidade”, afirma.

