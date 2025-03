Igreja de São João de Almedina em Coimbra deve reabrir em meados de 2026

As obras de recuperação da Igreja de São João de Almedina, em Coimbra, investimento que ultrapassa 1,5 milhões de euros, deverão estar concluídas em meados de 2026, revelou a diretora do Museu Nacional Machado de Castro.

“Esta é uma obra que vai arrancar nas próximas semanas e eu diria que, até meados do próximo ano de 2026, deverá estar concluída. Vamos reabrir a Igreja de São João de Almedina ao público, ao fim de quase dois séculos”, destacou Sandra Costa Saldanha.

A igreja de São João de Almedina, monumento que está integrado no Museu Nacional Machado de Castro, vai ser alvo de uma intervenção que ultrapassa os 1,5 milhões de euros, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“A reabilitação da igreja prevê a sua reconfiguração em auditório e vamos fazê-lo com conhecimento acrescentado. Como é evidente, queremos que esta revolução aconteça da forma mais qualificada e completa possível”, indicou.

Em declarações à agência Lusa, a diretora do Museu Nacional Machado de Castro explicou que este é equipamento muito importante da Alta da cidade de Coimbra e de grande valor patrimonial.

“Vamos ter a possibilidade de reabrir uma estrutura patrimonial relevantíssima, com muito impacto na Alta da cidade, nesta triangulação entre a Sé Velha e a Universidade de Coimbra. É um monumento muito importante, que iremos reabrir com a possibilidade de contar verdadeiramente a sua importância”, disse.

A igreja, integrada no Museu Nacional Machado de Castro em 1914, está classificada como monumento nacional e incluída na lista do Património Mundial, desde 2019, por fazer parte do conjunto Universidade de Coimbra, Alta e Sofia.

De acordo com Sandra Costa Saldanha, também o Museu Nacional Machado de Castro será alvo de uma intervenção, no âmbito do PRR, que prevê a substituição dos pavimentos em todo o edifício e em toda a sua área expositiva.

“É uma intervenção bastante significativa, que tem como dono de obra a Câmara Municipal de Coimbra. Será um enorme desafio, porque vai obrigar a que haja uma nova gestão, do ponto de vista da programação, com o encerramento faseado do Museu. Tudo isto vai ter de ser pensado também desse ponto de vista das visitas e da programação”, concluiu.

O Museu Nacional de Machado de Castro, instalado no antigo Paço Episcopal de Coimbra, é um dos mais importantes museus de Portugal, que abriu ao público em 1913.

Em 2019, foi integrado na área inscrita como Património Mundial da UNESCO.