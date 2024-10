IC2 cortado na rotunda do Almegue

O Itinerário Complementar 2 (IC2) está cortado na rotunda do Almegue, no sentido Coimbra-Condeixa-a-Nova (Norte/Sul). Um camião deixou ai cair a carga que trazia, cortando as duas faixas de rodagem neste sentido.

Segundo a fonte do Núcleo de Comunicação da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra, a carga que o camião levava (caixas de plástico) danificou o separador central do IC2. No local estão sete elementos da PSP, apoiados por duas viaturas, uma viatura dos Bombeiros Sapadores de Coimbra e dois veículos da Infraestruturas de Portugal.

Espera-se que, devido ao incidente, aquela zona da cidade possa vir a ficar com o trânsito congestionado durante o final da tarde.

Notícia em atualização