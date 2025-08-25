diario as beiras
Figueira da Foz

Homenagem a Fernandes Tomás

25 de agosto às 10 h26
Município da Figueira da Foz

Manuel Fernandes Tomás, o “Patriarca da Liberdade”, foi ontem homenageado, com a deposição de uma coroa de flores na sua campa e uma cerimónia na Praça 8 de Maio.
Na sua intervenção, o presidente da câmara lembrou a situação que o Mundo e o País atravessam e referiu que “todos temos a noção de que honrar a liberdade, hoje em dia, é ter sempre presente o valor da palavra regra”. Para Santana Lopes, “a liberdade sem regra não faz sentido, deixa de o ser, transforma-se em caos, transforma-se em anarquia”.

Autoria de:

Paulo Marques

