Homem suspeito de tentativa de violação detido em Coimbra pela PJ

Um homem de 39 anos foi detido, em Coimbra, por suspeita da autoria de uma tentativa de violação, de que foi alvo uma mulher de 43 anos, na via pública, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a PJ esclareceu que o alegado agressor e a vítima conheceram-se numa festa popular, realizada na zona de Coimbra. Após os festejos, na madrugada de domingo, “em plena rua” e quando regressava a casa, a mulher “foi surpreendida pelo suspeito, que, através de força física, a manietou e tentou violar”.

“A violação só não foi consumada, devido à forte resistência da vítima e por ação de terceiros, que ao ouvirem os gritos e pedido de ajuda da mulher foram em seu socorro, levando a que o arguido se pusesse em fuga”, adianta o comunicado.

Ouvida pela Lusa, fonte da Diretoria do Centro da PJ explicou que, na sequência da investigação ao caso, o homem foi detido horas depois, no domingo, numa operação que contou com o apoio da GNR.

O suspeito foi hoje presente a tribunal para determinação de medidas de coação, tendo-lhe sido decretadas apresentações diárias às autoridades e proibição de contactos com a vítima.