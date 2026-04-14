Homem que terá roubado passes sociais em Coimbra ficou em prisão preventiva

Um homem de 32 anos, que terá roubado passes sociais de uma loja dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou hoje a PSP.

De acordo com a PSP de Coimbra, a medida de coação mais gravosa foi-lhe aplicada depois de ter sido presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Coimbra.

A detenção, realizada pela PSP de Coimbra, ocorreu na noite de sábado, pelas 23:20, na zona da Praça da República.

“O suspeito foi intercetado na posse de 69 passes sociais, que furtou do interior da loja dos Serviços Municipalizados desta cidade”, explicou a PSP.

Segundo esta força policial, o homem de 32 anos partiu um vidro da porta para aceder ao interior da loja.