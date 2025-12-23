diario as beiras
Região Centro

Homem mata criança de 13 anos e morre em explosão em Tomar

23 de dezembro de 2025 às 16 h20
0 comentário(s)
DR

Um homem é suspeito de ter matado hoje uma criança de 13 anos, morrendo de seguida numa explosão alegadamente provocada por si numa habitação em Casais, Tomar, num caso de suposta violência doméstica, informou a GNR.

Na ocasião, ficaram também feridos a mãe da criança e um militar da Guarda Nacional Republicana.

Fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR disse à agência Lusa que a Guarda foi chamada ao local cerca das 12:00, após um alerta para agressões em contexto familiar, tendo encontrado uma situação de homicídio seguido de suicídio.

Segundo a mesma fonte, o menor, de 13 anos, terá sido morto pelo pai, de 43 anos, com recurso a uma arma branca.

À chegada da patrulha da GNR, o homem terá feito explodir uma botija de gás, provocando ferimentos na mão da criança e num militar da Guarda.

O militar da GNR sofreu ferimentos ligeiros, com um corte no sobrolho, tendo sido transportado ao hospital. Sobre o estado de saúde da mulher não foi possível obter informação.

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

23 de dezembro

Câmara de Vila Nova de Poiares aprova proposta de orçamento de 21,38 milhões para 2026
23 de dezembro

Marques Mendes considera que caiu a máscara a Gouveia e Melo
23 de dezembro

Câmara de Penacova aprova orçamento de 36,9 milhões de euros para 2026
23 de dezembro

Pj afirma que suspeito de homicídio de criança em Tomar já cumprira pena de prisão

Região Centro

CIM Região de CoimbraRegião Centro
23 de dezembro às 21h42

Câmara de Vila Nova de Poiares aprova proposta de orçamento de 21,38 milhões para 2026

0 comentário(s)
Região Centro
23 de dezembro às 18h21

Pj afirma que suspeito de homicídio de criança em Tomar já cumprira pena de prisão

0 comentário(s)
Região Centro
23 de dezembro às 16h20

Homem mata criança de 13 anos e morre em explosão em Tomar

0 comentário(s)