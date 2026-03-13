diario as beiras
Coimbra

Homem furta caixa de gorjetas do Café Samambaia

13 de março de 2026 às 08 h15
DR

Um homem furtou, na quarta-feira, a caixa de gorjetas do Café Samambaia, em Coimbra (Bairro Norton de Matos).

Através de uma publicação nas redes sociais, o estabelecimento divulgou um vídeo onde é possível ver um homem a furtar a caixa das gorjetas que se encontrava junto à caixa registadora. O suspeito chega ao balcão e faz um pedido a uma funcionária do estabelecimento.

Este, enquanto a empregada satisfaz o seu pedido, coloca a mochila em cima que trazia em cima do balcão e, no momento mais oportuno, pega na caixa e coloca-a dentro da mochila.

| Pode ler mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

