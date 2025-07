Homem e mulher detidos em Coimbra por suspeita de mais de 20 furtos

Um homem e uma mulher, de 64 e 53 anos, respetivamente, foram detidos na quarta-feira, 02 de julho, suspeitos de mais de 20 crimes de furtos, no concelho de Coimbra, revelou hoje a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo comunicado de imprensa do Comando Territorial de Coimbra da GNR, o homem, com “antecedentes criminais”, e a mulher percorriam os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, “onde cometiam furtos em veículos, roubando carteiras guardadas no interior dos mesmos enquanto os seus proprietários ou utilizadores se encontravam a executar trabalhos agrícolas ou nas imediações de cemitérios”.

Os detidos, após serem presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra, ficaram sujeitos às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, com recurso a vigilância eletrónica, o homem, enquanto a mulher está proibida de sair da área de residência.