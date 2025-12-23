Um homem, de 34 anos, foi detido, no domingo, pela PSP, por resistência e coação sobre um funcionário, em Coimbra.

Segundo nota da força de segurança enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS, “aconteceu, pelas 12H30, nas instalações da 2ª Esquadra da PSP de Coimbra, na baixa da cidade.

“O suspeito ter-se-á introduzido de forma ilegítima num alojamento local, na rua Figueira da Foz, tendo a PSP sido chamada ao local”.

“Na presença da polícia, o suspeito adotou uma postura hostil e nada colaborante, pelo que foi conduzido à esquadra, onde insultou e ameaçou o elemento policial que procedia à sua identificação”, precisa a nota.

