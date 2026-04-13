Homem detido por furtar 69 passes sociais em loja dos SMTUC

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Um homem de 32 anos foi detido no passado sábado pela PSP depois de furtar 69 passes sociais em loja dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), na Praça da República.

A detenção foi realizada às 23H20. De referir que para aceder ao interior do estabelecimento, o detido partiu um vidro da porta.

Os passes sociais são títulos de transporte mensais (ou de outro período) com preço reduzido, destinados para aceder livremente ao transporte.

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