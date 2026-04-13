Coimbra

Homem detido por furtar 69 passes sociais em loja dos SMTUC

13 de abril de 2026 às 16 h06
Homem acabou detido pela PSP | Fotografia: DR
Afonso Pereira Bastos
Autor
Afonso Pereira Bastos

Jornalista Licenciei-me em jornalismo no Instituto Superior Miguel Torga, em Coimbra, e iniciei funções no DIÁRIO AS BEIRAS...

Um homem de 32 anos foi detido no passado sábado pela PSP depois de furtar 69 passes sociais em loja dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), na Praça da República.

A detenção foi realizada às 23H20. De referir que para aceder ao interior do estabelecimento, o detido partiu um vidro da porta.

Os passes sociais são títulos de transporte mensais (ou de outro período) com preço reduzido, destinados para aceder livremente ao transporte.

| Mais informações na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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