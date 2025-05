Homem detido pela PJ por tentativa de homicídio em Alcobaça

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por suspeita de homicídio na forma tentada, em Alcobaça, numa desavença por alegadas dívidas, disse hoje aquele órgão de investigação criminal.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana de Pataias, “recolheu relevantes elementos de prova que determinaram a detenção do autor de um crime de homicídio, na forma tentada, ocorrido no dia 02 de maio, em Pataias, concelho de Alcobaça”.

O suspeito, um homem de 30 anos, procurava cobrar uma alegada dívida junto do filho da vítima, uma mulher de 71 anos.

Após uma troca de palavras, o homem “viu frustrada a sua intenção e foi buscar uma caçadeira que trazia na sua viatura”.

Aproximou-se da residência da vítima e do seu filho e disparou a curta distância contra a janela da habitação, acabando por atingir a mulher na face com fragmentos de munição, “causando-lhe sérios ferimentos nomeadamente ao nível da visão”.

O detido será hoje presente a tribunal para a aplicação das medidas de coação.