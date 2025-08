Homem detido em Coimbra por violência doméstica

O Comando Distrital de Coimbra da PSP deteve, em contexto de violência doméstica, um homem, “de 50 anos, acusado de ter exercido violência física e psicológica contra a sua companheira”.

A PSP revelou que “foi acionada para uma situação de desavenças familiares e, quando chegou ao local, encontrou a vítima, de 52 anos, prostrada no chão, no interior da residência onde coabita com o, agora, detido, apresentando marcas visíveis de agressões físicas, tendo sido conduzida a uma unidade de saúde para receber tratamento”.

