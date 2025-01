Homem de 90 anos desaparecido em Cantanhede encontrado bem de saúde

O homem de 90 anos que estava desaparecido, desde a noite de domingo, no concelho de Cantanhede, distrito de Coimbra, foi hoje encontrado bem de saúde, disse fonte da GNR.

Em informação prestada à agência Lusa pelas 11:50 de hoje, fonte das relações públicas do Comando Territorial da GNR de Coimbra disse que o idoso foi encontrado sem ferimentos cerca das 11:20.

O homem, residente na localidade de Febres, estaria ao volante do seu automóvel quando se desorientou, tendo conseguido contactar a família antes de ficar sem bateria no telemóvel.

A GNR, em colaboração com os bombeiros de Cantanhede e a Proteção Civil municipal, utilizou vários meios para encontrar a viatura, o que foi conseguido.

Mantêm-se meios no terreno para encontrar outra pessoa desaparecida, uma mulher de 63 anos, que, ao final do dia de domingo, saiu para passear e não regressou a casa, na zona da Sanguinheira, no norte daquele município.