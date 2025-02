Homem constituído arguido por tráfico de droga em Coimbra

Um homem de 37 anos foi constituído arguido por tráfico de estupefacientes, no concelho de Coimbra, tendo sido apreendidas mais de mil doses de haxixe, informou a GNR de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o homem foi constituído arguido na terça-feira, através do Posto Territorial de Taveiro, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária.

“Os militares da Guarda abordaram e fiscalizaram uma viatura, tendo sido possível detetar um forte odor a produto estupefaciente do seu interior. No decorrer da ação foi efetuada uma busca à viatura, que resultou na apreensão de 1.014,60 doses de haxixe e 150 euros em numerário”.