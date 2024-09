Homem cai de andaime numa obra em Coimbra e espeta ferro no pescoço

Um homem de 54 anos ficou hoje de manhã com ferimentos considerados graves após ter caído de um andaime no Areeiro, em Coimbra, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS, o chefe da Companhia de Bombeiros Sapadores de Coimbra (CBSC), José Ventura.

“O homem andava a meter pladur numa habitação no Areeiro e ao cair do andaime espetou um ferro no pescoço”, disse José Ventura. “À chegada ao local o homem estava consciente, cortámos o ferro e transportámos a vítima para os Hospitais da Universidade de Coimbra”, acrescentou.

Ler notícia completa na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS