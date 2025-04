HMB confirmados para a Queima das Fitas de Coimbra

Os HMB são a mais recente confirmação para a Queima das Fitas de Coimbra 2025. Uma das bandas mais emblemáticas do panorama soul e R&B nacional, sobem ao palco da Praça da Canção na noite de sexta-feira, dia 23 de maio.

“A presença dos HMB na Queima das Fitas 2025 representa a nossa aposta em projetos musicais portugueses de qualidade, com uma sonoridade moderna e uma ligação muito forte ao público jovem. Será, sem dúvida, uma noite marcada por boas vibrações, dança e emoções”, destaca a Comissão Organizadora da Queima das Fitas.

Com uma carreira sólida e recheada de êxitos como “O Amor é Assim”, “Não Me Leves a Mal” ou “Peito”, os HMB conquistaram um lugar de destaque na música portuguesa. O seu estilo inconfundível, que cruza soul, R&B e pop com uma energia contagiante, tem lotado salas por todo o país e garantido uma base de fãs fiel e apaixonada.