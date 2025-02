Herman José considera “gigantesca honra” receber o Prémio Universidade de Coimbra 2025

“Receber uma distinção de uma das Universidades mais prestigiadas do mundo, é uma gigantesca honra, que se agigantou quando percebi que ia integrar um grupo de homenageados notáveis, do qual fazem parte nomes que eu tanto admiro como Francisco Pinto Balsemão, Leonor Beleza, António Guterres ou José Tolentino de Mendonça”. Foi assim que Herman José respondeu hoje ao DIÁRIO AS BEIRAS, após ter tido conhecimento, de acordo com uma publicação de hoje, de que era o vencedor do Prémio Universidade de Coimbra (UC).

O galardão – com o patrocínio da Fundação Santander Portugal – vai ser entregue a 1 de março, na sessão solene comemorativa do 735.º aniversário da UC, com o reitor da UC, Amílcar Falcão, a referir que “é com muita satisfação que anuncio que Herman José é o vencedor do Prémio Universidade de Coimbra 2025, por escolha unânime do júri desta edição”. Amílcar Falcão acrescenta que se trata de “uma figura singular da sociedade portuguesa, que há décadas nos faz rir e pensar sobre as características e idiossincrasias do ser português”.

O humorista disse ainda: “Não considero este um prémio comemorativo do final do meu percurso, antes um incentivo daqueles que se dão ao “maratonista” perto do quilómetro 30, para que se mantenha na “corrida” com convicção e muita energia”.

