A presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, Helena Teodósio, desejou que o período natalício seja celebrado com “serenidade e paz no seio das famílias, num ambiente de esperança”.

No seu discurso natalício, a também presidente da Câmara Municipal de Cantanhede reiterou o compromisso de construir um território “mais forte, inclusivo e com melhor qualidade de vida”.