diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Helena Teodósio reitera compromisso da CIM de diluir as assimetrias da região (com vídeo)

24 de dezembro de 2025 às 16 h20
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

A presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, Helena Teodósio, desejou que o período natalício seja celebrado com “serenidade e paz no seio das famílias, num ambiente de esperança”.

No seu discurso natalício, a também presidente da Câmara Municipal de Cantanhede reiterou o compromisso de construir um território “mais forte, inclusivo e com melhor qualidade de vida”.

redação Diário as Beiras

