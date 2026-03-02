A presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, é a nova presidente da distrital do PSD de Coimbra, ao vencer, em lista única, as eleições realizadas no sábado, cujos resultados só foram formalizados na manhã de hoje.

De acordo com dados disponibilizados à agência Lusa, ao final da manhã de hoje, pela estrutura distrital, a lista D, liderada pela também presidente da comunidade intermunicipal da Região Metropolitana de Coimbra, recolheu 1.300 dos 1.728 votos dos militantes social-democratas, tendo-se registado 391 votos brancos e 37 votos nulos.

Segundo a mesma fonte, o atraso na divulgação dos resultados oficiais esteve relacionado com problemas técnicos relacionados com a utilização da nova plataforma informática do PSD, ultrapassados ao final da manhã de hoje.

A nova equipa do PSD de Coimbra resultou das duas listas candidatas às anteriores eleições e integra, em 13 elementos da comissão permanente, um total de oito autarcas em funções.

Para além de Helena Teodósio, foram eleitos outros quatro presidentes de Câmara: Jorge Custódio (Pampilhosa da Serra) e José Miguel Ferreira (Miranda do Corvo) serão vice-presidentes da distrital, enquanto Artur Fresco (Mira) e Victor Carvalho (Lousã) ocuparão lugares de vogal.

Há ainda outros três vogais que são autarcas: dois vereadores executivos (Luis Almeida, de Arganil, e Magda Rodrigues, de Penacova) e o presidente da Assembleia Municipal de Góis, Nuno Baeta.

O ex-ministro e professor universitário Miguel Poiares Maduro presidirá à mesa da assembleia distrital, o presidente da Câmara de Arganil, Luís Paulo Costa, lidera a comissão de auditoria, e Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara de Cantanhede, será responsável pelo gabinete de coordenação autárquica.

A equipa distrital fica completa com dois antigos presidentes de Câmara: João Paulo Barbosa de Melo (Coimbra) irá coordenar o gabinete de estudos e Paulo Júlio (Penela) o conselho estratégico.

Questionada pela Lusa sobre o número de autarcas que integra a nova distrital de Coimbra do PSD, Helena Teodósio frisou que a equipa que lidera pretende ser “uma nova força unida” e que os autarcas “têm um conhecimento muito profundo da realidade local”.

“Vai ser um mandato de grandes desafios, de grandes mudanças e de muito trabalho. E, nestas alturas, os autarcas têm o conhecimento total e verdadeiro do seu território, pareceu-nos uma área que era fundamental ter na distrital, esse conhecimento de um distrito que é grande”, observou a presidente eleita.

Para além dos autarcas, Helena Teodósio vincou que a nova distrital do PSD engloba outras pessoas “das mais diversas áreas profissionais e de diferentes gerações”, notando que todos os 17 concelhos do distrito de Coimbra estão representados “para dar precisamente essa abrangência e esse conhecimento”.

A estratégia para o próximo mandato de dois anos passa por “reforçar a coesão do PSD”, também junto da juventude (JSD) e trabalhadores social-democratas (TSD), apostando num trabalho de proximidade às estruturas e comunidades locais, revelou Helena Teodósio.

Dois atos eleitorais para as comissões políticas de secção no distrito de Coimbra, previstos para sábado (na Lousã e Oliveira do Hospital) acabaram por não se realizar.

Já em Coimbra, onde concorreram duas listas, o deputado Martim Syder alcançou 537 votos, derrotando a eurodeputada Lídia Pereira, que não foi além dos 443 votos, registando-se ainda 10 votos brancos e sete nulos.