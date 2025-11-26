O DJ e produtor musical neerlandês Hardwell foi hoje anunciado como cabeça de cartaz na edição de 2026 do festival de música eletrónica Somnii, um regresso dez anos depois da primeira atuação na praia da Figueira da Foz.

Em informação adiantada hoje à agência Lusa, a promotora MOT – Memories of Tomorrow definiu o regresso de Hardwell ao palco do Somnii – cuja 12.ª edição decorre de 10 a 12 de julho, na praia do Relógio – como “um momento especial” e “um regresso há muito pedido pelo público”.