O Fundo de Ação Social António Luís Gomes, promovido pela Associação Académica de Coimbra (AAC), apoiou 76 estudantes na época passada num valor de cerca de 60 mil euros.

Na apresentação da 4.ª edição, ontem de manhã, o presidente da Direção-Geral da AAC, Carlos Magalhães, afirmou que a edição do ano passado atribuiu “um valor recorde de 60 mil euros” a “um total de 76 estudantes, de um universo de mais de 200 candidaturas”.

Dos 76 estudantes ajudados “59 são estudantes nacionais”, pelo que os restantes 17 são estrangeiros, algo que não seria possível de outra forma.

O reitor da Universidade de Coimbra lembrou que “a lei portuguesa impede, enquanto Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC), de apoiar estudantes que não são de nacionalidade portuguesa”.

Amílcar Falcão admitiu que este fundo já permitiu ajudar “algumas situações verdadeiramente dramáticas”.

