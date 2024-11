Guns N’ Roses atuam dia 6 de junho de 2025 em Coimbra

A banda norte-americana Guns N’ Roses, liderada por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, vai atuar no Estádio Cidade de Coimbra no próximo dia 6 de junho.

De acordo com a revista online de lifestyle, cultura e lazer, New in Town (NiT), a confirmação da atuação na Lusa-Atenas surgiu no site oficial da banda. Segundo a NiT, os preços para Portugal “ainda não foram revelados”, mas, recorda a publicação, em Florença, Itália (12 de junho) os valores “começam nos 64,40€”.

“Sweet Child O’ Mine”,”Paradise City”, “Welcome To The Jungle”, “November Rain”, “Knockin’ On Heaven’s Door” (adaptação da música original com o mesmo nome de Bod Dylan) ou “Don’t Cry”são algumas das músicas mais conhecidas do grupo que atuou pela última vez em Portugal em 2022, no Passeio Marítimo de Algés.