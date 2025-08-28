Grupos de folclore locais e internacionais atuam em Coimbra

Grupos folclóricos da região de Coimbra, da Galiza e dos Estados Unidos vão participar no FOLKoimbra, de sexta-feira a domingo, numa edição centrada na multiculturalidade e que este ano decorre no Terreiro da Erva, na Baixa da cidade.

O evento, este ano definido pela multiculturalidade, contará com a atuação de mais de uma dezena de grupos, oriundos de Coimbra, do distrito e de duas zonas internacionais, assim como de uma mostra do artesanato de Almalaguês, afirmou ao fim da manhã de hoje o diretor regional da Inatel, Bruno Paixão.

A curadoria desta edição, além de procurar as tendências regionais, apostou em algo que já foi acordado pela organização há anos: na sustentabilidade da iniciativa, que permita ao festival ir crescendo, o que tem sido conseguido através da internacionalização paulatina.

Segundo apontou o responsável, ao longo da conferência de apresentação da quinta edição do FOLKoimbra, a presença de grupos internacionais vem também “corresponder à uma procura massiva de turistas em Coimbra”.

O objetivo passa ainda por trazer à cidade uma oferta cultural mais diversificada, que será complementada pela gastronomia, com cerca de seis barracas destinadas a iguarias como o arroz-doce e a chanfana.

De acordo com o presidente da União das Freguesias de Coimbra, João Francisco Campos, esta iniciativa destinada as famílias procura “trazer um cadinho mais do mundo” à cidade.

Será um fim de semana de muito folclore, interculturalidade e miscelânea de mundos”, classificou.

A programação tem início na sexta-feira, às 18:00, com os Amigos da Paródia, seguidos do Giroflé, Esticadinhos e, a encerrar o dia, pelas 21:00, o GFCeira.

Já no sábado, os espetáculos começam mais cedo, pelas 16:00, com as Concertinas da Casconha, os Gaiteiros de R. Santa, GERC, Unipopular Rebordosa e Óscar Ibañez e Tribo a darem continuidade a festa.

Os Gaiteiros R. Santa, Cova D’Ouro, GFCoimbra e He Slim Chance Band/Cripple Creek Cloggers (grupo do Tennessee, Estados Unidos) atuam no último dia, a partir das 18:00.