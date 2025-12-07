diario as beiras
Nacional

Greve Geral: PM falar em salário mínimo de 1.600€ é “ato desesperado” – CGTP

07 de dezembro de 2025 às 12 h04
0 comentário(s)
DR

A CGTP considera que a declaração do primeiro-ministro de que a revisão laboral permitirá aumentar o salário mínimo para 1.600 euros é “um ato desesperado” e “um insulto” aos 2,5 milhões de trabalhadores com menos de 1.000 euros.

Este sábado, no Porto, o primeiro-ministro e presidente do PSD, Luís Montenegro, aumentou os objetivos salariais para o país, afirmando que quer o salário mínimo nos “1.500 ou 1.600 euros” e o salário médio nos “2.500, 2.800 ou 3.000 euros”, revendo os valores mencionados sexta-feira, quando tinha sugerido aproveitar a mudança das leis laborais para elevar o salário mínimo para os 1.500 euros e o médio para 2.000 ou 2.500 euros.

Para a central sindical CGTP, as declarações de Montenegro e a revisão de objetivos salariais em dois dias consecutivos são “um ato desesperado” relacionado com a “crescente adesão à greve geral de 11 de dezembro” e ainda “um insulto” a milhões de pessoas que trabalham por um salário inferior a 1.000 euros brutos (antes de impostos).

“O malabarismo das palavras e dos números feito pelo primeiro-ministro é um insulto aos mais de 2,5 milhões de trabalhadores, que têm um salário base bruto mensal inferior a 1.000 euros, para uma em cada cinco crianças que são pobres porque os rendimentos dos seus pais não são suficientes”, afirma a CGTP.

A central sindical também considera as declarações “um insulto” para “os 1,3 milhões de trabalhadores que têm um vínculo precário ou para os 1,9 milhões de trabalhadores que trabalham aos sábados, domingos ou feriados, ao serão ou pela noite dentro, aos quais falta tempo e melhores condições para viver”.

A CGTP reitera que o pacote laboral que o Governo quer levar a cabo é “construído na perspetiva e ao serviço dos interesses do patrão”.

Para a central sindical, a alteração das leis facilita despedimentos, facilita a precariedade (ao alargar o prazo dos contratos e reduzir a presunção de relação laboral), desregula ainda mais os horários de trabalho (desde logo pelo regresso do banco de horas individual) e individualiza a relação de trabalho (desde logo ao fragilizar a contratação coletiva, os acordos entre sindicatos e empresas que definem condições de trabalho como salários, horários, etc.).

Além disso, na sua perspetiva, é restringido o direito à greve ao alargar o âmbito dos serviços mínimos e condicionado o exercício da liberdade sindical.

A CGTP quer que o Governo “retire esta proposta de pacote laboral” da discussão, considerando tratar-se de “um verdadeiro assalto aos direitos dos trabalhadores”, e defende que a discussão seja feita tendo em vista “a melhoria das condições de vida e trabalho”, disse o secretário-geral, Tiago Oliveira, em entrevista à Lusa.

A CGTP e a UGT convocaram uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral, na primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da ‘troika’.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de dezembro

Fadista e atriz Anita Guerreiro morreu hoje aos 89 anos na Casa do Artista
07 de dezembro

Greve Geral: PM falar em salário mínimo de 1.600€ é "ato desesperado" - CGTP
07 de dezembro

Catorze pessoas desalojadas após derrocada de edifício na Baixa de Coimbra
06 de dezembro

Coimbra lança concurso internacional para novo Palácio da Justiça

Nacional

Nacional
07 de dezembro às 13h16

Fadista e atriz Anita Guerreiro morreu hoje aos 89 anos na Casa do Artista

0 comentário(s)
Nacional
07 de dezembro às 12h04

Greve Geral: PM falar em salário mínimo de 1.600€ é “ato desesperado” – CGTP

0 comentário(s)
Nacional
06 de dezembro às 13h06

Inscrições para voto antecipado nas Presidenciais a partir de segunda-feira para doentes internados e presos

0 comentário(s)