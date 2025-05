Greve dos SMTUC mantém-se depois do Governo cancelar reunião

A greve dos trabalhadores dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) vai manter-se até sexta-feira. A decisão foi mantida pelos trabalhadores, após o Governo ter cancelado a reunião marcada para hoje em Lisboa.

Segundo a coordenadora da Direção Regional de Coimbra do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), Luísa Silva, o Governo cancelou a reunião, ao início da tarde de ontem, por ainda estar em gestão, justificação que não convenceu os trabalhadores.

“A reunião foi cancelada pelo Governo por ainda estarem em gestão, mas não faz sentido. O Governo está em gestão desde 14 de março, tendo vindo cá o secretário de Estado reunir connosco. Na altura, ainda não tinham vencido as eleições, e achavam que tinham condições para reunir e agora, que venceram as eleições e vão continuar a governar, acham que não”, acusou a líder sindical.

