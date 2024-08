Greve dos enfermeiros fechou serviços e blocos operatórios

A greve dos enfermeiros do SNS no distrito de Coimbra registou ontem, no turno da manhã, uma adesão entre os 80 e 90 por cento e encerrou vários blocos operatórios, disse à Lusa fonte sindical.

Num balanço efetuado à porta dos HUC, principal polo da Unidade Local de Saúde de Coimbra, o responsável distrital do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) adiantou que naquela unidade “grande parte dos serviços estão encerrados”.

“Temos no distrito unidades hospitalares que encerraram a 100%, como foi o caso do Rovisco Pais, na Tocha, e temos um conjunto vasto de unidades funcionais dos cuidados de saúde primários que também encerraram a 100%”, informou Paulo Anacleto. O dirigente sindical disse que nos HUC encerraram os blocos operatórios de ginecologia, otorrino, maxilofacial e ortopedia e que no IPO de Coimbra a adesão à greve se situou nos 89% e no Hospital Pediátrico na ordem dos 75%.

“Estes dados da adesão à greve são a marca orientadora do cartão vermelho que os enfermeiros deram à ministra, ao Ministério da Saúde e ao Governo”, salientou.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt