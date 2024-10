“Grandeza” da Cáritas Diocesana de Coimbra enaltecida em dia especial

Foi uma sexta-feira especial para a Cáritas Diocesana de Coimbra (CDC). Pelo segundo consecutivo a instituição, “que é a maior Cáritas do país”, relembrou o presidente da direção da instituição, Manuel Antunes, assinalou o Dia da Cáritas Diocesana de Coimbra.

O Centro Rainha Santa Isabel acolheu a comemoração que teve casa cheia, destacando-se a presença de representantes de diversas entidades parceiras, funcionários, colaboradores e utentes. “Este é o segundo dia da Cáritas Diocesana de Coimbra, agora na verdadeira data, o 4 de outubro, Dia de São Francisco de Assis”, destacou Manuel Antunes no discurso de abertura da sessão comemorativa.

Numa sessão que assinalou a “grandeza e importância da Cáritas na região Centro”, Manuel Antunes revelou que a instituição tem “um orçamento de quase 25 milhões de euros”, contando com a ajuda de “quase 950 colaboradores, incluindo voluntários”, clarificou.

A principal despesa está relacionada com os recursos humanos. “Os gastos aumentaram de 14,6 milhões de euros, em 2021, para 17,5 milhões em 2024. Falamos de uma variação de 20%, que não foi compensada pelas receitas e pelos apoios do Estado”, frisou. Há “dificuldades na substituição de pessoas”, lamentou, considerando que a situação pode ter “impacto na estabilidade do serviço”.

Apesar das condicionantes, a Cáritas de Coimbra conseguiu fazer vários investimentos no atual mandato. “Em quatro anos foram investidos 1,25 milhões de euros em vários projetos”, assumiu. A aquisição de 12 viaturas elétricas ou a requalificação de espaços foram alguns dos investimentos, comparticipados, “em 600 mil euros”, pelo PRR.

“Este trabalho é extraordinariamente importante. Quero, como presidente da Câmara de Coimbra, prestar o meu agradecimento à CDC, que merece o reconhecimento”, considerou o autarca de Coimbra, José Manuel Silva. “A Cáritas preenche-nos o coração”, exaltou.

