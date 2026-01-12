diario as beiras
Nacional

Governo reforça proteção das vítimas de crime e prevenção da violência

12 de janeiro de 2026 às 19 h54
0 comentário(s)
Fotografia: DR

O Governo vai apoiar a Associação de Apoio à Vitima (APV) com 1,66 milhões de euros até 2028, para reforço da proteção das vítimas de crime e a prevenção da violência, foi hoje anunciado.

Este apoio financeiro, para o quadriénio 2025-2028, dividido em tranches anuais, vai garantir a estabilidade da atuação das estruturas de apoio à vitima, refere o Governo.

Numa nota hoje divulgada, o executivo sublinha que, pela primeira vez, este quadro de cooperação corresponde ao período de uma legislatura, o que “assegura maior previsibilidade e estabilidade à ação conjunta entre as partes, em linha com as prioridades do Programa do XXV Governo Constitucional”.

Também pela primeira vez, o protocolo inclui o financiamento da Rede APAV CARE, tendo sido acordado um financiamento anual adicional de 350.000 euros entre 2026-2028.

O acordo tem a duração inicial de um ano, sendo automaticamente renovável até ao limite máximo de quatro anos e foi assinado pelos ministérios da Justiça, da Administração Interna, da Educação, Ciência e Inovação, da Saúde, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Cultura, da Juventude e Desporto.

O protocolo estabelece mecanismos de cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento de atividades de apoio às vítimas de crime em todo o país, sucedendo aos protocolos anteriormente celebrados entre as diversas áreas governativas nos períodos de 2021–2023 e em 2024.

Segundo a nota, em 2025 a APAV recebeu o valor de 380.000 euros, em 2026 será de 401.000 euros, em 2027 de 429.000 euros e em 2028 de 452.000.

No âmbito deste acordo, o Ministério da Justiça vai “garantir o apoio processual através do acompanhamento personalizado de vítimas em diligências judiciais nos Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP), formação de auditores, magistrados e oficiais de justiça”.

Compromete-se ainda com a “Estratégia Nacional para os Direitos das Vítimas 2024-2028, produção de materiais informativos com a Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPVC) e a Direção-Geral de Administração da Justiça (DGAJ), e na melhoria de espaços judiciais adaptados às necessidades das vítimas”.

No que respeita aos objetivos setoriais com o Ministério da Administração Interna (MAI) o Governo destaca “a consolidação da articulação entre as unidades policiais e os serviços de proximidade da APAV, a participação recíproca nos planos de formação e respetivos materiais de acordo com os recursos disponíveis de cada entidade, a troca de informações e conhecimentos em diversas áreas, entre outros”.

O Protocolo prevê ainda a constituição de uma Comissão de Acompanhamento, integrada por representantes de todas as entidades outorgantes, com a missão de monitorizar a execução das atividades, avaliar a implementação do acordo e apresentar propostas de melhoria ou de eventual ajustamento.

“É um Protocolo que traduz o compromisso inequívoco do XXV Governo Constitucional em priorizar a proteção integral das vítimas de crime, reforçando uma abordagem multidimensional que combate a violência doméstica, o cibercrime e o tráfico humano, enquanto eleva a prevenção, o apoio especializado e a justiça restaurativa a vetores centrais da política criminal nacional”, afirma o executivo.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de janeiro

Seguro discorda de avaliação de Montenegro sobre situação no SNS
12 de janeiro

Sismo de 1.1 de magnitude fez a terra tremer na Pampilhosa da Serra
12 de janeiro

Cotrim Figueiredo assume ter sido “pouco claro” e garante não querer Ventura como PR
12 de janeiro

Portugal na Lista de Honra da ONU pelo pagamento integral das obrigações de 2026

Nacional

Nacional
12 de janeiro às 20h58

Seguro discorda de avaliação de Montenegro sobre situação no SNS

0 comentário(s)
Nacional
12 de janeiro às 20h34

Cotrim Figueiredo assume ter sido “pouco claro” e garante não querer Ventura como PR

0 comentário(s)
Nacional
12 de janeiro às 20h02

Ventura diz que agora é o momento para se ser patriota

0 comentário(s)