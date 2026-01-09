diario as beiras
Coimbra

Governo nomeia Francisco Maio Matos como novo presidente da ULS de Coimbra

09 de janeiro de 2026 às 20 h16
0 comentário(s)
DR

Agora é oficial. Francisco Maio Matos vai ser o próximo presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Coimbra (ULS), decisão essa confirmada esta sexta-feira pelo Governo após reunião em Conselho de Ministros.

Tal como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou na edição da passada terça-feira, 6 de janeiro, o até então diretor do Serviço de Anestesiologia da ULS de Coimbra sucede no cargo a Alexandre Lourenço.

Serão vogais executivos Natália António, Inês Rosendo, Carlos Santos, Célia Cravo e António Manuel Marques.

Pode ler mais informações na edição impressa e digital de amanhã (10/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

