Agora é oficial. Francisco Maio Matos vai ser o próximo presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde de Coimbra (ULS), decisão essa confirmada esta sexta-feira pelo Governo após reunião em Conselho de Ministros.

Tal como o DIÁRIO AS BEIRAS avançou na edição da passada terça-feira, 6 de janeiro, o até então diretor do Serviço de Anestesiologia da ULS de Coimbra sucede no cargo a Alexandre Lourenço.

Serão vogais executivos Natália António, Inês Rosendo, Carlos Santos, Célia Cravo e António Manuel Marques.

