diario as beiras
Nacional

Governo entrega candidatura de Mário Centeno à vice-presidência do BCE

09 de janeiro de 2026 às 13 h13
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo

O Ministério das Finanças anunciou hoje que entregou, na quinta-feira, ao presidente do Eurogrupo a candidatura do ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

“Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia”, refere um comunicado hoje enviado pelo Ministério das Finanças.

O prazo para os Estados-membros da zona euro apresentarem candidatos ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) termina hoje e Mário Centeno disse estar disponível.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de janeiro

Paulo Raimundo diz que PM não pode se orgulhar por adquirir ambulâncias porque "decisão é de 2023"
09 de janeiro

Ventura reitera “inoportunidade” de Conselho de Estado onde pretende criticar PR sobre saúde
09 de janeiro

Marques Mendes considera que “saúde está demasiado politizada”
09 de janeiro

Cotrim Figueiredo encara críticas de Marques Mendes como sinal de preocupação

Nacional

Nacional
09 de janeiro às 13h40

Ventura reitera “inoportunidade” de Conselho de Estado onde pretende criticar PR sobre saúde

0 comentário(s)
Nacional
09 de janeiro às 13h35

Marques Mendes considera que “saúde está demasiado politizada”

0 comentário(s)
Nacional
09 de janeiro às 13h31

Cotrim Figueiredo encara críticas de Marques Mendes como sinal de preocupação

0 comentário(s)