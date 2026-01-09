O Ministério das Finanças anunciou hoje que entregou, na quinta-feira, ao presidente do Eurogrupo a candidatura do ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno à vice-presidência do Banco Central Europeu (BCE).

“Tendo o Governo português recebido a manifestação de interesse do doutor Mário Centeno em candidatar-se a vice-presidente do Banco Central Europeu, o Ministério das Finanças apresentou essa candidatura ao Presidente do Eurogrupo ontem [quinta-feira] ao fim do dia”, refere um comunicado hoje enviado pelo Ministério das Finanças.

O prazo para os Estados-membros da zona euro apresentarem candidatos ao cargo de vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE) termina hoje e Mário Centeno disse estar disponível.