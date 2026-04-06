Governo destina 1,5 ME para apoiar entidades desportivas sem fins lucrativos

O Governo vai apoiar com 1,5 milhões de euros entidades sem fins lucrativos que promovam o desenvolvimento da prática desportiva, através do Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDpT) – Associativismo, foi hoje anunciado. O programa, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), é dirigido a clubes desportivos, associações promotoras do desporto e clubes de praticantes que tenham “que tenham no seu objeto a promoção e o desenvolvimento da prática desportiva”. O processo de candidatura inicia-se depois de amanhã, quarta-feira, e decorre até 6 de maio.

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

O Programa Nacional de Desporto para Todos tem como objetivo incentivar a implementação de projetos desportivos em território continental que contribuam para aumentar os índices de prática desportiva, formal e não formal, em todas as faixas etárias e segmentos da população. Enquadrado estrategicamente no Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo (PNDD), o PNDpT reforça o compromisso com o movimento associativo numa lógica de desporto para todos, privilegiando segmentos da população menos representativos, as crianças e jovens, e a população sénior com mais de 65 anos.