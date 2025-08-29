Governo assume “preocupação” com o estatuto profissional dos bombeiros

Com o intuito de “agradecer, profundamente, a todos os bombeiros que estiveram na linha da frente a defender os interesses de todos”, a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, visitou, ontem de manhã, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpins.

Durante a visita, que foi acompanhada de perto pelo autarca da Lousã, Luís Antunes, a governante revelou que o Governo já aprovou a majoração de 25% no vencimento diário para os bombeiros do Dispositivo Especial de Combate aos Incêndios Rurais (DECIR) de 2025 que estiveram a combater as chamas.

