diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Góis e Penela estão entre os 29 concelhos sem escola secundária em Portugal

31 de dezembro de 2025 às 12 h15
Os dois concelhos referidos são os únicos da CIM-RC sem ensino secundário público

Góis e Penela fazem parte dos 29 concelhos a nível nacional que não têm nenhuma escola pública secundária aberta. A informação é revelada pelo jornal Expresso, num trabalho em parceria com o laboratório de dados NOVA Cidade — Urban Analytics Lab.
Estes dois concelhos pertencentes à Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra são, a par de Castanheira de Pera e Pedrogão Grande (Leiria), Penedono e Sernancelhe (Viseu), e Vila Velha de Rodão (Castelo Branco) os únicos do Centro do país sem nenhuma escola secundária no Centro do país. O Ribatejo e o Alentejo são as zonas de Portugal onde há mais concelhos sem escolas deste nível de ensino.
No mesmo trabalho desenvolvido é possível verificar que, entre as freguesias que fazem parte 19 concelhos da CIM Região de Coimbra, há nove onde, em média, a deslocação de carro demora mais de 20 minutos. Os casos verificam-se nos concelhos de Arganil, Pampilhosa da Serra e Góis. Estes tempos de deslocação aumentam consideravelmente no caso das viagens em transportes públicos.
A título de exemplo, no concelho de Arganil, a viagem da freguesia Benfeita dura 20,7 minutos, da União das Freguesias de Cepos e Teixeira 20,6 minutos e do Piodão 27,2 minutos. Já no concelho de Góis o tempo gasto varia entre 26,7 minutos (Alvares) e 24,3 minutos (Cadafaz e Colmeal).

Toda a informação na edição impressa e digital de hoje, 31 de dezembro de 2021

Autoria de:

António Cerca Martins

