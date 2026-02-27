“Queremos sensibilizar as pessoas da Tocha (Cantanhede) a participarem todo o tipo de crimes que têm conhecimento na freguesia”, afirmou o oficial de comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da Região de Coimbra, Sandro Oliveira.

Na sequência do aumento recente da criminalidade na freguesia, a Junta local comunicou nas redes sociais que “está a acompanhar, em articulação permanente com as autoridades, as ocorrências recentes registadas na vila”.

Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, Sandro Oliveira, referiu que os crimes têm estado relacionados com furtos a residências e ao comércio, mas entende que muitos deles possam não ter sido participados.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS