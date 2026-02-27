diario as beiras
Cantanhede

GNR sensibiliza população da Tocha a participar crimes

27 de fevereiro de 2026 às 10 h37
0 comentário(s)
DR

“Queremos sensibilizar as pessoas da Tocha (Cantanhede) a participarem todo o tipo de crimes que têm conhecimento na freguesia”, afirmou o oficial de comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial da Região de Coimbra, Sandro Oliveira.
Na sequência do aumento recente da criminalidade na freguesia, a Junta local comunicou nas redes sociais que “está a acompanhar, em articulação permanente com as autoridades, as ocorrências recentes registadas na vila”.
Contactado pelo DIÁRIO AS BEIRAS, Sandro Oliveira, referiu que os crimes têm estado relacionados com furtos a residências e ao comércio, mas entende que muitos deles possam não ter sido participados.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de fevereiro

Ministra do Ambiente diz que canal de rega do Mondego deverá estar pronto a 1 de maio
27 de fevereiro

20 anos do “Dia Litocar” celebrados amanhã com edição especial feita a pensar nos clientes
27 de fevereiro

Unidade da Sonae Arauco em Oliveira do Hospital aumenta a incorporação de madeira reciclada
27 de fevereiro

Latada teve prejuízo de quase 50 mil euros

Cantanhede

Cantanhede
27 de fevereiro às 10h37

GNR sensibiliza população da Tocha a participar crimes

0 comentário(s)
CantanhedeCIM Região de Coimbra
26 de fevereiro às 09h42

Calema é, por agora, o nome mais forte da Expofacic

0 comentário(s)
CantanhedeCIM Região de Coimbra
25 de fevereiro às 17h41

Instalação visual dedicada a Maria Amélia Magalhães de Carneiro em Cantanhede

0 comentário(s)